Gazzetta - De Zerbi, contratto in scadenza: soluzione Napoli da non sottovalutare

Tra i nomi accostati alla panchina del Napoli, nel caso in cui l'avventura di Gennaro Gattuso dovesse terminare in estate, c'è anche quello di Roberto De Zerbi. La Gazzetta dello Sport ha posto l'attenzione proprio sull'attuale allenatore del Sassuolo e sui possibili risvolti futuri: "Invece a Sassuolo il più giovane del gruppo, il quarantenne De Zerbi, è in scadenza di contratto: come tutto lo staff dell’area tecnica neroverde, del resto. A breve l’a.d. Giovanni Carnevali ha in programma un faccia a faccia con l’allenatore bresciano proprio per valutare insieme il da farsi. Il suo calcio con le bollicine riempie gli occhi e non stupisce che stia incuriosendo anche club di prima fascia. E il lotto delle pretendenti appare ampio. Prima di svoltare su Fonseca la Roma lo aveva contattato: a chi toccherà stavolta? Anche per lui l’opzione Napoli non va sottovalutata".