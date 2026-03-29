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Gazzetta dello Sport: "Mondiale ti prendo"

Gazzetta dello Sport: "Mondiale ti prendo"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:05Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

"Mondiale ti prendo". Così in taglio alto la prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Mancano solo due giorni alla super sfida di Zenica. L'Italia si appresta ad affrontare la Bosnia nell'ultima partita che ci separa dal Mondiale. Uno spareggio importantissimo per gli azzurri di Gennaro Gattuso che vogliono a tutti i costi cogliere una qualificazione che manca da 12 anni.

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