Gazzetta elogia Mertens: "Di Cagliari oltre al gol ha colpito un suo gesto..."

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia Dries Mertens che è stato il grande protagonista della vittoria di domenica contro il Cagliari. Una splendida rete per il belga ma anche tanto lavoro oscuro per rendersi utile al centro dell'attacco: "Della partita di Cagliari, oltre allo splendido gol resta negli occhi il finale: con Dries Mertens a inseguire i primi portatori di palla del Cagliari per rallentarne la manovra, un pressing difensivo a perdifiato. L’atteggiamento di sacrificio che gli ha chiesto il nuovo allenatore. Quello che stupisce di questo eccellente attaccante belga è la sua completezza tecnico-tattica".