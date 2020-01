Gazzetta fa chiarezza sul post social di Immobile: svelato a chi si riferiva

Ha fatto discutere il post social di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, dopo la sconfitta in Coppa Italia col Napoli condizionata dal suo errore dal dischetto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela i destinatari del messaggio: "Apparentemente criptico il messaggio, in realtà di facile lettura. Sempre ieri e sempre sui social, prima della risposta di Ciro, si erano sprecati i post di scherno nei confronti del giocatore della Lazio per l’errore dal dischetto nel match di Napoli. Qualcuno si è spinto oltre, augurandosi che il giocatore si facesse male. Atteggiamenti che, evidentemente, non sono piaciuti all’attaccante della Lazio".