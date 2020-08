Gazzetta fa discutere: "Varietà moduli e possesso, nasce Pirlolandia!". Ma non ha mai allenato

"Varietà di moduli e possesso palla, nasce Pirlolandia". Tra i tanti titoli che La Gazzetta dello Sport ha proposto oggi in edicola circa il ribaltone che c'è stato in casa Juventus e la scommessa Andrea Pirlo preso per la panchina c'è anche questo e sui social è subito diventato virale. La Rosea fa discutere perché, nonostante il nuovo tecnico bianconero non abbia mai allenato nessuna squadra in vita sua, parla già di tattica e gioco spettacolare, oltre che duttile.