Gazzetta - Forse Conte sta pensando a Lukaku, distante da quello interista

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si focalizza sul mese di gennaio, tra campo e mercato, tra pensieri vari, come quelli dell'allenatore del Napoli.

"Può darsi che Conte stia ripensando in questi giorni al rendimento di Lukaku, alla sua insistenza per averlo e al poco che finora il belga ha dato alla squadra. Ciò non significa che Romelu non possa migliorare ed essere finalmente decisivo nella fase più delicata e importante della stagione. Di sicuro il Lukaku napoletano è diverso per impatto e anche per caratteristiche rispetto al Lukaku interista: non è più l’uomo che attacca la profondità e a cui basta un lancio per arrivare in porta".