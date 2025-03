Gazzetta, Garlando: "Resa dei conti? Non esageriamo. E c'è Gasperini terzo incomodo"

vedi letture

Luigi Garlando, storica firma de La Gazzetta dello Sport, introduce il big match del Maradona: "Ore 18, Napoli-Inter. Resa dei conti per lo scudetto? Non esageriamo. Primo, perché al calcio d'inizio, l'Atalanta, impegnata a Bergamo (ore 15) contro il Venezia, potrebbe essere in testa, accanto all'Inter, oltre il Napoli. Esiste quindi un terzo incomodo.

Secondo, perché, quello di stasera non è uno spareggio, come lo fu Napoli-Milan nel 1987-88, a tre giornate dal termine. Ora ne mancano 12, cioè 36 punti nel piatto. Qualsiasi risultato uscirà dal Maradona non esprimerà un verdetto definitivo. Partita importante, ma non determinante, che rischia di pesare più nella testa che in classifica".