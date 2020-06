Gazzetta - Gattuso esclude Callejon: non è sereno a causa del contratto in scadenza

A prescindere dai dubbi Mertens e Fabian Ruiz, Rino Gattuso potrebbe presentare una novità di formazione. Secondo la Gazzetta dello Sport, come riportano anche altri quotidiani, il tecnico dovrebbe preferire Matteo Politano a Josè Callejon. La motivazione fornita dalla Gazzetta però è totalmente diversa e non riguarderebbe l'aspetto fisico, ma quello mentale: "L’esterno spagnolo potrebbe non essere nella condizione mentale giusta per garantire il solito apporto. La questione legata al contratto, che scadrà a fine mese, probabilmente non lo rende sereno e l’allenatore non ha alcuna intenzione di rischiare. Ci sono stati timidi tentativi per trovare un’intesa sul rinnovo, ma i segnali sono negativi".