Gazzetta - Gattuso in ansia per il Barça: sono in dubbio Maksimovic e Manolas

Enigma difensori in vista del Barcellona dopo l'ultimo infortunio occorso a Maksimovic. La prima diagnosi parla di forte contusione, per fortuna senza distorsione o interessamento di legamenti, dunque ora il centrale serbo riposerà poi si vedrà - quando la caviglia si sgonfierà - in che modo reagirà. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Di conseguenza anch’egli è in dubbio per il ritorno degli ottavi di Champions League, come Kostas Manolas, fermo per l’infrazione di due costole, ma che ieri ha ripreso ad allenarsi e alimenta qualche speranza in più".