Gazzetta - Gattuso, nulla lasciato al caso: il segnale sono i gol di Demme e Mertens a Marassi

Che Rino Gattuso stia, col tempo, imprimendo il suo marchio tattico sul Napoli sembra ormai evidente. L'allenatore azzurro sta raccogliendo consensi soprattutto dopo la vittoria conquistata a Marassi contro la Sampdoria. Nulla viene lasciato al caso dall'allenatore calabrese, come racconta anche oggi l'edizione de La Gazzetta dello Sport: "Ma nulla nasce per caso, perché Gattuso ha saputo modificare il modulo nel momento in cui si è accorto che la squadra aveva perso vivacità e spinta. Non ha esitato a inserire Mertens e Politano, passando al 4-2-3-1 e chiudendo la gara in crescendo. E non è stato nemmeno casuale il fatto che la vittoria sia arrivata proprio grazie alle reti di due subentrati, Mertens e Demme".