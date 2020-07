Gazzetta - Gattuso punta su Politano e Lozano: 7 cambi col Parma

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Gattuso in vista della sfida di Parma. Saranno ben 7 i cambi rispetto all'Udinese: tornerà Meret in porta, Di Lorenzo e Maksimovic in difesa, Demme e Elmas a centrocampo, Lozano e Politano in attacco con Insigne. Nel parma classico 4-3-3 con l'ex Inglese punta centrale supportato da Gervinho e Kulusevski.