Gazzetta - Gattuso stringe Fabiàn, argomento chiave anche per il suo rinnovo

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport guarda in casa Napoli e pone l'attenzione su Fabiàn Ruiz. Tanti i club che hanno messo gli occhi sull'ex Betis, ma proprio da Gattuso arriva il messaggio forte e chiaro riguardo la permanenza del centrocampista spagnolo, perno fondamentale per la sua idea di gioco: "Fabian Ruiz cresce a dismisura, le sue qualità cominciano a incantare, così come il suo sinistro, che può permettersi giocate d’autore. Quel tiro a giro, ormai, è diventato l’incubo dei portieri avversari. [...] Giocate che stanno convincendo il club a trattare il prolungamento del contratto. Rino Gattuso si è sempre opposto all’idea che il ragazzo potesse andare via, ne ha fatto uno dei motivi per discutere il proprio rinnovo. E De Laurentiis ha dato mandato a Cristiano Giuntoli di contattare il manager del centrocampista per proporgli un rinnovo fino al 2025. Il contratto attuale ha scadenza 2023".