Gazzetta - Ghoulam vuole restare, così Tsimikas non si chiude: fase di stallo

Questione laterale congelata in casa Napoli, in attesa di valutare fino in fondo le condizioni di Faouzi Ghoulam. Queste le ultime di calciomercato sul Napoli presenti nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive come sia difficile al momento pensare ad una cessione di Ghoulam. "Per questo motivo - si legge - è in stallo la trattativa che riguarda il terzino mancino greco Tsimikas dell’Olympiacos".