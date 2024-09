Gazzetta - Juve-Napoli, pochi dubbi: manca solo ufficialità per chiusura settore ospiti

Il Casms va sempre più verso la decisione di impedire la trasferta allo Stadium ai tifosi del Napoli residenti in Campania in occasione della sfida di campionato che i partenopei giocheranno domani a Torino contro la Juventus. Come riportato da "La Gazzetta dello Sport", l'ufficialità della decisione dovrebbe arrivare ad ore, con i tifosi del Napoli che si vedranno rimborsare i biglietti, acquistati addirittura ad agosto, quando, ancora, non si conosceva ora e data della partita.