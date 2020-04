Gazzetta - Marotta punta Mertens: Dries in vantaggio nel ballottaggio con Giroud

Dries Mertens primo della lista per l'attacco dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, si fa largo in casa nerazzurro l'idea di avere per il prossimo anno una squadra formato XXL: molti cambi di pari livello o quasi ai titolari.

"E allora ecco la lista già pronta di Beppe Marotta - si legge sul quotidiano -, per quanto riguarda l'attacco, il ballottaggio è tra Dries Mertens e Olivier Giroud: a oggi, il belga è davanti, ma se il francese riesce a eludere la clausola in favore del Chelsea torna in vantaggio.