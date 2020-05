Gazzetta - Meret-Ospina, il titolare prescelto spingerà l'altro all'addio

Uno tra Alex Meret e David Ospina andrà via al termine di questa stagione? Questo il possibile scenario delineato dalla Gazzetta dello Sport, che parla del futuro dei portieri nella propria edizione odierna.

“Un mese abbondante in cui Meret e Ospina, in sana competizione, si giocheranno presente e futuro. Nel senso che il titolare che sarà prescelto finirà per ‘spingere’ l’altro ad andare altrove per giocare nella prossima stagione” scrive la rosea.