Gazzetta - Mertens out, c'è Lozano e torna Meret: le ultime di formazione

Scontata l’assenza di Mertens, domani, a Parma: la ginocchiata al gluteo però sembra aver prodotto meno danni del previsto, quindi il belga resterà fermo per recuperare a scopo precauzionale. Appare probabile vedere Lozano schierato punta centrale in casa dei gialloblù di D’Aversa, ipotesi accarezzata da qualche giorno e provata di recente anche in allenamento. Ma è solo una ipotesi, valutando anche come il resto dell’attacco offra varie soluzioni. In porta è previsto il ritorno di Meret, in difesa Maksimovic come anche potrebbe rientrare al centro della mediana Demme. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.