Gazzetta - "Milan su Milik, e se andasse in porto lo scambio con Kessie?"

Non solo la Juventus sulle tracce del bomber del Napoli. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, in questi mesi in casa Milan si è parlato spesso sia del serbo Jovic che del polacco Milik. Entrambi cambieranno maglia a fine stagione. Il primo a Madrid non ha sfondato e ha bisogno di un’esperienza importante. L’altro, invece, ha il contratto in scadenza tra poco più di un anno con il Napoli ed è chiaramente in uscita.

La rosea spiega come De Laurentiis valuta 40 milioni il polacco, ma propone anche l'idea di un possibile scambio con Kessie, molto stimato dal suo ex tecnico Rino Gattuso.