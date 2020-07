Gazzetta - Milik, Gattuso non contento del suo ingresso a Genova: il polacco chiede più spazio

Ai titoli di coda l'avventura napoletana di Arek Milik. Il polacco ha deciso di non firmare il rinnovo col Napoli perché vuole giocare con più continuità, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che il club prova a convincerlo da mesi ma che alla fine inevitabilmente dovrà metterlo sul mercato: "Domani c’è da affrontare il Milan, che potrebbe rappresentare anche il futuro per il ventiseienne attaccante polacco. Da tempo il club rossonero cerca un “nove” con le sue caratteristiche e ad Arek la soluzione non dispiacerebbe, anche se è pressato dalla Juventus, dove comunque non potrebbe avere la certezza di giocare titolare. In ogni caso Milik sa che le questioni di mercato andranno per le lunghe e dunque cerca di restare concentrato sulle partite". Anche perché - si legge - Gattuso non è rimasto soddisfatto dell’approccio avuto entrando in corsa ed il polacco ne ha parlato anche con Luigi Riccio, il più stretto collaboratore del tecnico, perché il ragazzo si sente in gran forma ed in grado di dare di più con maggiore spazio. Dovrà aspettare la sua occasione, magari contro quel Milan che rievoca il ricordo della prima doppietta alla prima gara in azzurro.