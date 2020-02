Gazzetta - Napoli-Juric, c'è feeling: tutto dipende dalla gestione Gattuso

Se è vero che la permanenza di Gattuso sulla panchina del Napoli anche il prossimo anno è tutta da verificare, è anche vero che sono già diversi gli allenatori accostati proprio al club partenopeo. Uno di questi è Ivan Juric, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport: "Le voci più ricorrenti sussurrano di un feeling del Napoli per il tecnico croato che in Veneto sta pilotando da par suo una fuoriserie nata in estate. Ovviamente tutto è legato al successo della gestione Gattuso, ma questa considerazione vale anche per altre piazze importanti in mezzo al guado. Nonostante un contratto da 600mila euro, in scadenza tra un anno, il presidente Setti non si sente tranquillo e si sta adoperando per prolungargli il legame, ovviamente con una sostanziosa integrazione".