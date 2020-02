Gazzetta punge: "Il catenaccio di Milano verrà riposto contro il Cagliari"

Il catenaccio di San Siro verrà riposto. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che prova ad anticipare alcune scelte di Rino Gattuso in vista dela trasferta di Cagliari. La rosea scrive: "Si ritornerà al 4-3-3 e qualcuno dei protagonisti in coppa verrà, per forza di cose, escluso. Bisognerà fare spazio per la conferma di FabianRuiz, per esempio. E dato per scontata la presenza di Demme e il rientro dal primo minuto di Allan, a restare fuori dovrebbe essere Zielinski. Così come in attacco, dove Mertens dovrebbe cedere il proprio posto a Milik".