Gazzetta - Rafa Marin come Natan? 12mln spesi alimentano già rimpianti

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando di gennaio e delle mosse del club azzurro sul mercato con la ricerca di un nuovo difensore, l'investimento del Napoli su Rafa Marin non ha convinto, così come non convinse quello su Natan della scorsa stagione: "Non c’è pace neppure dinnanzi ad Alex Meret, zona dominata dalla premiata ditta Rrahmani-Buongiorno, alle spalle della quale sembra ci sia il vuoto: i 12 milioni spesi per Rafa Marin alimentano rimpianti che si uniscono ai 10 investiti nel 2023 per Natan, poi finito in prestito al Betis Siviglia".