Gazzetta - Senza Kvara scesa media punti e aumentati i gol subiti: il doppio dato

Senza Kvaratskhelia è un altro Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport con un ampio focus legato ai numeri e ai dati della squadra azzurra prima e dopo l'addio di Kvara, che ora gioca nel Psg. La differenza è evidente.

"Con Kvara, anche apparentemente svagato, certo turbato dal Psg, i punti in classifica, alla ventesima, erano 47, tre in più dell’Inter, quattro oltre l’Atalanta e una media da 2,35 a partita. E se i puristi oppongono resistenza, e considerano l’ex principe azzurro già un separato in casa da Firenze, evitata per un affaticamento muscolare o vai a capire quale sia la verità, la questione cambia relativamente: media 2,23, niente male. Senza di lui, la media punti è calata a 1,55. Con lui subita la media di 0,6 gol a partita; senza di lui la media è salita a 1,22".