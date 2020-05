Gazzetta spegne le allusioni di Lotito: "Lazio ha avuto più rigori e ne ha subiti meno in Serie A"

Lazio sfavorita dagli arbitri? L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spegne sul nascere alcune allusioni di Claudio Lotito sulla partita Juventus-Inter. Il quotidiano ricorda che la Lazio è la società ad averne avuti di più a favore: ben 14, cinque in più delle squadre seconde in questa particolare classifica: Genoa, Lecce e Roma con 9. La Juve è ferma a 8. Non solo, la Gazzetta ricorda anche che il primato della Lazio è anche nei rigori subiti: solo 3, come l’Inter. La Juve ne ha subiti 8, quasi il triplo. Il quotidiano prosegue nel suo focus ricordando anche alcuni episodi che avrebbero, secondo la Gazzetta, irritato gli avversari. Dunque episodi dubbi.