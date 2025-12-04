Gazzetta - Stavolta Neres buca l'appuntamento con la gloria

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta la vittoria ai rigori del Napoli contro il Cagliari con accesso dopo cinque anni ai quarti di finale di Coppa Italia. Tra i protagonisti in negativo Neres, uomo del momento, che non ha inciso nel finale e poi ha fallito il rigore.

"Ad aggiungere suspense alla serata, ci ha pensato poi David Neres, designato come quinto rigorista nella contesa dal dischetto. L’uomo del momento, dopo aver steso Atalanta e Roma e rilanciato il Napoli in testa alla Serie A, ieri sera ha bucato l’appuntamento con la gloria. Ha calciato male. Debolmente. E si è fatto ipnotizzare da Caprile. Dopo, però, nessuno dei compagni ha sbagliato, neanche Milinkovic Savic. Che dopo aver realizzato il suo rigore, ha respinto quello di Luvumbo e aspettato il sinistro all’angolino di Buongiorno per fare festa".