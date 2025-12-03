Riavviati i contatti per Frattesi, Corsera: "Richiesta monstre dell'Inter"

Il Napoli continua a muoversi sul mercato in vista di gennaio. Manna è al lavoro per rinforzare il centrocampo dopo gli infortuni di De Bruyne, Anguissa e Gilmour, e secondo il Corriere della Sera il club azzurro avrebbe ripreso i contatti per Davide Frattesi, ai margini dell’Inter in questa stagione. L’ipotesi piace alla dirigenza e soprattutto ad Antonio Conte, che considera il classe ’99 il nome in cima alla sua lista dei desideri.

Anche lo stesso giocatore guarderebbe con favore a una nuova avventura, con più spazio e continuità. Il vero ostacolo resta l’Inter: il club nerazzurro avrebbe fissato il prezzo a circa 40 milioni di euro per lasciarlo partire già a gennaio. Una cifra altissima e difficilmente sostenibile, soprattutto considerando che Frattesi finora ha collezionato soltanto pochi minuti in campo.