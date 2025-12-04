Gasp torna su Raspadori? La Roma ci pensa e lui apre al ritorno in A

Recentemente Jack Raspadori, pur giocando poco, ha detto di trovarsi molto bene a Madrid, all'Atletico. Ma ora torna a essere accostato alla Serie A. Si parla della Roma. Lo fa l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

"La Roma ci aveva già provato a gennaio scorso, Gian Piero Gasperini addirittura un anno prima, a gennaio del 2024. E allora quel filo sottile tra Giacomo Raspadori e la Roma si potrebbe anche riannodare presto, tra circa un mese. Già, perché nella lista dei giocatori che sono seguiti dalle parti di Trigoria per rinforzare il reparto offensivo c’è anche l’attaccante dell’Atletico Madrid. Di più: la Roma, ha già iniziato a tessere la rete, parlando direttamente con l’entourage del giocatore (al lavoro c’è anche un importante intermediario). E la risposta ricevuta non è stata negativa. Insomma, il gradimento di fondo da parte di Raspadori c’è".