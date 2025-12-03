Napoli-Juventus, già pienone al Maradona: stadio sold out e biglietti introvabili

Oggi il Cagliari per il Napoli, poi si resterà idealmente al Maradona con l'attesa per la partita di domenica sera contro la Juventus di Spalletti, l'allenatore del terzo scudetto che tornerà per la prima volta da rivale a Fuorigrotta. Per Napoli-Juve c'erano pochi dubbi. Il pienone era già scritto ed è stato raggiunto subito.

Già lunedì scorso, pochi minuti dopo l'apertura della prevendita libera, è arrivato il classico sold out con biglietti ormai introvabili. Una partita attesissima in un ambiente che sarà decisamente caldo per i valori del match, le insidie dell'avversario, il prestigio della classifica e, come detto, l'attesa per il ritorno di Spalletti a Napoli. Come verrà accolto, lo si potrà scoprire solo domenica sera. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.