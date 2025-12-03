Gilmour, doppio obiettivo: il Mondiale e la seconda parte di stagione col Napoli
Billy Gilmour non vede l'ora di tornare in campo. Dovrà aspettare diverse settimane. Lo stop previsto è di due mesi. Rientro in campo a fine gennaio o al massimo inizio febbraio dopo l'intervento per risolvere il problema di pubalgia che lo stava condizionando da diverso tempo e che lo aveva costretto già a saltare cinque partite.
Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda che il giocatore la scorsa settimana era stato a Londra per un consulto, poi di comune accordo con il club la scelta dell'intervento. Ora l'attesa per la riabilitazione con il sogno Mondiale che resta ovviamente all'orizzonte, così come la seconda parte di stagione con il Napoli ancora tutta da vivere.
