Il piano per gennaio: un centrocampista subito per fronteggiare l'emergenza

"La fretta, stavolta, non può essere cattiva consigliera e a inizio gennaio, ma proprio quando il 2026 sarà appena cominciato, il Napoli vorrebbe avere un centrocampista da consegnare a Conte, per fronteggiare l’emergenza". Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"De Bruyne è in infermeria, Anguissa gli fa compagnia e Gilmour è appena uscito dalla sala operatoria. La situazione è complicata: al Napoli restano Lobotka e McTominay, poi Elmas (che sa fare tante cose e si industria ovunque) e Vergara che è una mezzala e deve imparare presto. La prima mossa, non l’unica, sarà quindi il centrocampista e Giovanni Manna, il diesse del Napoli, si è avviato in anticipo e ha chiesto allo United informazioni su Mainoo".