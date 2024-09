Gazzetta su Conte: "Non ci voleva il miracolo, ma l'uomo giusto. Capolavoro di ADL"

Il Napoli vince, convince, non subisce gol e ora sogna in grande. La Gazzetta dello Sport dopo la gara col Palermo analizza il momento che sta vivendo in stagione la squadra allenata da Conte.

"Non ci voleva “’o miracolo” per riportare in alto il Napoli, ma l’uomo giusto. E Aurelio De Laurentiis ha fatto un vero capolavoro, portando in azzurro il tecnico migliore nel momento migliore. Per cultura del lavoro, per voglia di vincere, per mentalità, per capacità di incidere subito e di ricostruire dalle ceneri, Antonio Conte era l’unica soluzione possibile per rilanciare le ambizioni del Napoli e dare credibilità al nuovo progetto. Poi c’è voluto un grande mercato, perché l’allenatore può incidere molto, ma non può fare magie".