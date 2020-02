Gazzetta su Gattuso: "Il suo nuovo progetto va coltivato, ma non si può procedere a intermittenza"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza i primi mesi di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli tra difficoltà, progressi e ciò che la classifica, dopo 23 giornate, racconta: "La Coppa Italia resta l’obbiettivo più alla portata e la strada più corta per ritrovarsi in Europa. La sua ambizione di far nascere un progetto tecnico va comunque coltivata, ma non si può procedere a intermittenza. Il suo lavoro, oggi, è discutibile, come le scelte fatte contro il Lecce".