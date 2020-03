Gazzetta su Insigne: "Ha vinto lo scudetto della beneficenza, già in passato donazioni fatte in silenzio"

"L’Insigne uomo ha già vinto, può appuntarsi al petto lo scudetto della beneficenza, che ha poco di materiale ma che ha tanto di solidarietà". Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, riconoscendo grande merito al capitano del Napoli nella lotta al CoronaVirus, sostenuta da Insigne con una donazione da 100mila euro.

"Lorenzo lo ha fatto in silenzio - scive il quotidiano - così com’è accaduto tante altre volte, quando le sue donazioni sono servite per alleviare le pene dei meno abbienti. E sarebbe passato in sordina anche questa volta, il suo gesto, se Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, non l’avesse voluto rendere pubblico per nobilitarne il gesto".