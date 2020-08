Gazzetta su Milik alla Roma: "Sul piatto Under, ma la contropartita preferita è un'altra"

Il Napoli vuole Veretout e non Under dalla Roma per cedere Arek Milik. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive così sulla trattativa tra partenopei e capitolini.

"Con l'addio di Dzeko si proverebbe a mettere su uno scambio per avere Milik dal Napoli. Il problema è che la contropartita preferita dal club di De Laurentiis è Veretout, che però i giallorossi non vorrebbero cedere, mentre sarebbero pronti a mettere sul piatto Under".