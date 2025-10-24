Gazzetta su Napoli e Inter: "Stessi stipendi, ma ADL ha speso il doppio"

"Stessi stipendi, ma De Laurentiis ha speso il doppio" è il titolo di un focus de La Gazzetta dello Sport sui costi sostenuti dalle due squadre che hanno l'obiettivo scudetto in comune.

"Il monte ingaggi del Napoli è aumentato anno dopo anno: nella stagione 2022-23, quella del terzo scudetto con Spalletti alla guida, gli azzurri avevano un costo rosa di 76,5 milioni. I nove volti nuovi dell’estate hanno fatto schizzare il monte ingaggi di Conte a 133 milioni. Sono aumentate anche le spese: nel 2023-24 gli azzurri hanno sborsato circa 150 milioni per rinforzare la rosa, mentre l’estate scorsa, da campioni d'Italia in carica, ne hanno tirati fuori 164".

L’Inter ha speso il quadruplo rispetto alla stagione scorsa: dai 22 milioni del 2024-25 agli 87,5 di quest’anno. Insomma, stesso obiettivo ma strategie differenti per i due club.