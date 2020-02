Gazzetta sulla strategia di Gattuso: "Si era posto due condizioni, gli è andata bene"

Grandi meriti per la vittoria del Napoli sull'Inter vanno a Rino Gattuso, allenatore azzurro, con La Gazzetta dello Sport che ha commentato così le sue mosse: "Non importa come. Interessa soltanto che l’obbiettivo sia stato raggiunto. Rino Gattuso s’era posto una condizione: limitare i danni e, se possibile, provare anche a centrare il colpo grosso. Gli è andata bene, perché la vittoria di San Siro gli serve per ipotecare la finale di coppa Italia, nonostante ci sia da giocare ancora la gara di ritorno, al San Paolo".