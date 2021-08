Genoa-Napoli, probabili formazioni CdS: Spalletti con Lozano ed Elmas dal 1'

Quale formazione per la sfida contro il Genoa? Luciano Spalletti ha un solo dubbio: Petagna o Lozano per rimpiazzare Osimhen? Dovrebbe spuntarla il messicano, largo a sinistra con Insigne spostato al centro. Per il resto Elmas avrà la sua chance in mediana, poi sarà confermato l'undici anti-Venezia. Di seguito le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Kallon

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano