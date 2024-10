Gilmour al posto di Lobotka: ecco alcune differenze sullo stile di gioco

Ieri a Glasgow, nel frattempo, Billy ha giocato con la Scozia la seconda partita di Nations League di questa serie contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo

Con l'Empoli toccherà a Billy Gilmour, che partirà titolare per la prima volta in campionato per l'assenza di Lobotka. Sullo scozzese scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Napoli inedito nella coppia mediana, mica nuovo: il regista ha caratteristiche simili a quelle di Lobo, un’intelligenza tattica notevolissima e l’intensità che piace al signor Antonio e che si sposa con l’anima della squadra. Meno incline agli inserimenti di Anguissa, e più schermo davanti alla difesa, Gilmour ha la capacità di lanciare con una certa rapidità la verticalizzazione: la curiosità di vederlo all’opera dal primo minuto, da regista unico con piena responsabilità e non al fianco di Lobotka come con il Palermo, è notevolissima.

Ieri a Glasgow, nel frattempo, Billy ha giocato con la Scozia la seconda partita di Nations League di questa serie contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Francisco Conceição ad Hampden Park: il ct scozzese Steve Clarke ha schierato come sempre titolari sia lui, sia McTominay (e Adams, il centravanti del Torino).