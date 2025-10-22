Gilmour bocciato, solo 4 in pagella: "Non è Lobotka, sbaglia tanto e male in copertura"

Billy Gilmour non è Lobotka e ieri ha fatto una fatica tremenda come play davanti alla difesa. Tanti errori e oggi voti bassi sui quotidiani.

Voto 4,5 per La Gazzetta dello Sport

"Bella palla per KDB in apertura: sembra la sua serata, col ritmo intenso lui dovrebbe esaltarsi. Ecco, dovrebbe. Va molle molte sul contrasto da cui nasce il 2-1. E da Ii sbaglia di tutto".

Voto 4 per il Corriere dello Sport

"Regia confusa, tanti errori, male nelle preventive. Non è posizionato in modo corretto sul 2-1 del Psv, nella ripresa si dimentica di Mario Junior".

Voto 4,5 per Tuttonapoli

"Regala una palla spaziale al 7’ a De Bruyne. Poi però perde molti riferimenti e commette tanti errori, il più grossolano su un retropassaggio al minuto 53. Una serata veramente da dimenticare".