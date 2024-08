Gilmour-Brescianini in arrivo: i motivi per cui Conte li ha scelti

vedi letture

Sulla questione centrocampo e sulle caratteristiche dei due obiettivi di mercato scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Billy Gilmour e Marco Brescianini sono da tempo nella lista della spesa del Napoli, affari che nei prossimi giorni potrebbero concretizzarsi dopo gli addii di Cajuste, Gaetano e Folorunsho. Sulla questione centrocampo e sulle caratteristiche dei due obiettivi di mercato scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Ad aspettare il Napoli ci sono anche due centrocampisti, Gilmour e Brescianini, individuati per raccogliere l’eredità di Gaetano (atteso dal Cagliari), Cajuste (oggi visite con il Brentford) e Folorunsho (oggetto del desiderio della Lazio). Il regista del Brighton è considerato l’ideale alter ego di Lobotka, il faro di questo Napoli, mentre il gioiellino del Frosinone potrebbe assicurare non solo tanto dinamismo, ma anche la sua presenza in zona gol".