Gilmour, c'è l'accordo ma non può ancora arrivare al Napoli: il motivo

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che prova a fare il punto sulla trattativa per regalare a Conte un rinforzo in mediana

"Nei prossimi giorni potrebbe raggiungere Napoli anche Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton". Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che prova a fare il punto sulla trattativa molto avanzata per regalare a Conte un rinforzo in mediana già dalla prossima gara in campionato contro il Bologna.

"La missione a Londra di Manna della scorsa settimana è stata prolifica per sbloccare la trattativa: accordo raggiunto sulla base di 12 milioni più bonus, che sono ancora in via di definizione. Ma il vero nodo dell’affare è legato al sostituto: il Brighton, prima di cedere Gilmour, vuole assicurarsi un nuovo centrocampista e sta trattando per Matt O’Riley del Celtic, per cui avrebbe superato la concorrenza dell’Atalanta. Insomma, c’è da aspettare ancora".