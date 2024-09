Gilmour convince, voti alti ed elogi: "Preciso e dinamico, prova anche giocate difficili"

Buona la prima per Billy Gilmour da titolare accanto a Lobotka. Voti alti per tutti i quotidiani.

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Prima da titolare, ma come assistente del prof. Lobotka. Poi quando esce il compagno prende in mano la squadra, con Anguissa che gli guarda le spalle".

Voto 6.5 per La Gazzetta dello Sport: "Prima da titolare ma in un sistema in cui ha fatto benissimo al Brighton: aiuta Lobotka in impostazione, utilissimmo nella riaggressione".

Voto 6.5 per Tuttonapoli: "Agisce in verticale rispetto a Lobotka ed è chiamato a compiti diversi. Gestisce palloni più difficili, con una pressione maggiore, non rinuncia alla giocata più difficile (ma chiude comunque 71 passaggi riusciti su 73), ma anche diverse imbucate interessanti. Nella ripresa sbaglia meno e gioca sempre di prima, dominando poi con l'uomo in più".