Giornata di relax a Capri per Osimhen: shopping e selfie con i tifosi

Giorno di relax per Giovanni Di Lorenzo e Victor Osimhen, intenti a ricaricarsi dopo la delusione in Champions League. Ne scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Il giorno di riposo atteso e meritato è stato riscaldato dai raggi di un sole finalmente primaverile su Napoli. L’occasione giusta per vivere le bellezze ambientali di una città che non ha ancora digerito l’amarezza della eliminazione dalla Champions, al pari dei calciatori del Napoli.

Il capitano Di Lorenzo ha voluto visitare e pranzare a Sorrento, mentre Osimhen è saltato su di una barca con la compagna e la figlia per raggiungere Capri. Shopping e selfie con i tanti tifosi che glielo chiedevano e lui, sorridente, non si è mai sottratto. Il pranzo e poi il rientro a casa, perché oggi ricominciano gli allenamenti per preparare la sfida di domenica contro quella Juventus annientata all’andata, anche grazie a due zuccate del capocannoniere del campionato di serie A".