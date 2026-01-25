Emergenza infortuni, Repubblica: il Napoli non capisce quale sia il problema

Juventus-Napoli, per Antonio Conte, "arriva in totale emergenza, più che di giocatori ha bisogno di eroi", scrive Antonio Corbo su La Repubblica. Di seguito uno stralcio del suo fondo: "Nessuna squadra al mondo può essere la stessa senza Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Rrahmani,Politano, Neres oltre a Lang e Lucca appena ceduti. Ma questa stessa squadra corre ancora per lo scudetto e in Champions. Se non sono eroi questi. Meritano un applauso ancora prima di indossare la maglia azzurra del Napoli.

In un mondo di continue ricerche, di immensi progressi in medicina e chirurgia, in una città che annuncia al Cardarelli anche il trapianto di polmone, si è cercata, non trovata, almeno cercata ancora la causa di tanti infortuni. Calamità naturali, alluvione, sisma? Oppure sfortuna, pandemia, inquinamento atmosferico, campo di allenamento non soffice, cattiva alimentazione, forse solo preparazione pesante o imperfetta se si sono ribellati prima solo il soleo e ora il bicipite. Che è successo? Ci si rompe più facilmente o si guarisce più lentamente. Bisogna capire, capire, correggere. Perché Juve-Napoli non sia più una non partita e mai i giocatori siano costretti a essere eroi".