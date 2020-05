Giovedì riparte il calcio? C'è la data dell'incontro decisivo con Spadafora

Cè il giorno: giovedì 28 maggio. C'è l'orario: le 18,30. Resta solo da capire se ci sarà anche la fumata bianca. Tifosi, addetti ai lavori e televisioni aspettano con ansia il verdetto della riunione tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i vertici del pallone. Da quell'incontro si capirà il futuro del calcio italiano. Tutto comunque lascia pensare alla ripresa. L'ultimo protocollo inviato in anticipo dalla FIGC ha molte possibilità di essere approvato dal Comitato Tecnico Scientifico del Governo. Ulteriori ritardi e una ripartenza dilatata nel tempo renderebbero necessaria l'ipotesi playoff e playout. Una possibilità che non piace per nulla ai presidenti di Serie A. Lo riporta Sportmediaset.