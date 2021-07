Giuntoli riferimento del mercato: ne parla con Spalletti già dalle vacanze in Toscana

"Non vede l’ora di entrare dentro le dinamiche dello spogliatoio, viverlo". Luciano Spalletti è apparso raggiante in conferenza stampa, pronto alla sua nuova avventura. Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma anche sul mercato: "In cuor suo ha la convinzione che non sia pienamente consapevole del proprio valore. Giuntoli era seduto al fianco di De Laurentiis, il riferimento sul mercato è il direttore sportivo, Spalletti ha interagito con lui non solo nelle riunioni in videoconferenza ma anche al mare insieme in Toscana.