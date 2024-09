Grassia su L'Arena: "In pochi i giorni Conte ha rivoluzionato il Napoli"

Sulle colonne dell'Arena, il giornalista Filippo Grassia parla così della terza vittoria di fila del Napoli di Antonio Conte: "Conte is back. E il Napoli, dopo aver sbancato Cagliari, comanda da solo la classifica grazie al pari dell'Inter a Monza e comunque in attesa dei posticipi di stasera che potrebbero proiettare Verona e Udinese sul podio. Chi mai l'avrebbe immaginato dopo la pesante sconfitta dei partenopei a Verona nella prima di campionato? Allora non s'era visto niente di nuovo rispetto alle brutture della stagione scorsa.

Ma l'ex ct della nazionale è un martello. In pochi giorni ha riavvolto il nastro facendo capire allo spogliatoio che bisogna faticare e sudare per ottenere dei risultati. A riportare la squadra in alto, ci hanno pensato in particolare i suoi fedelissimi: Di Lorenzo e Kvaratskhelia che volevano andarsene, oltre a Buongiorno e Lukaku, fortissimamente voluti dall'allenatore. E proprio il belga è stato autore di una prestazione mostruosa. Per capire se il copione è davvero cambiato bisognerà aspettare l'anticipo di sabato prossimo che porterà Conte nella sua vecchia casa, a vedersela con Thiago Motta. Il fatto di essere fuori dalle coppe potrebbe diventare un punto di forza in relazione a come sono andate le cose a Monza.

Nella mediocre pessima prova dell'Inter, c'è infatti la mano di Inzaghi che ha schierato troppe seconde linee pensando alla sfida di Champions sul campo del City piuttosto che all'impegno di ieri sera. I nerazzurri hanno chiuso la partita senza Martinez, Thuram e a Mkhitaryan oltre a Barella e Calhanoglu rimasti in panchina. Le alternative non sono state all'altezza Immaginatevi lo stato d'animo di Galliani che a un certo punto pensava di vincere il suo personalissimo derby. Peggio di così non poteva cominciare la settimana dei campioni d'Italia che, dopo la sfida europea giocherà il derby".