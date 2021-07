Green pass per lo stadio, Gazzetta: "Oggi si decide, palla a Draghi"

"Oggi si decide, palla a Draghi", titola La Gazzetta dello Sport sui green pass per lo stadio. Adesso è tutto nelle mani di Draghi. Sarà il premier a definire oggi dove e in che modo si dovrà utilizzare del green pass. L’accesso sarà consentito soltanto a chi è vaccinato con doppia dose, il che significa anche il massimo della protezione possibile, circostanza che fa ben sperare sull’aumento dei posti destinati ai tifosi negli impianti all’aperto. Particolarmente interessante è la posizione del sottosegretario del Ministero della Salute Andrea Costa, apparentemente meno rigida di quella del ministro: "Il green pass per entrare allo stadio? Parliamo di uno strumento già utilizzato e che ci permette di tornare alla normalità. Applicarlo allo stadio ci consente di iniziare la stagione con il pubblico in presenza".