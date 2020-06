"Guai mollare di un centimetro!", Gattuso evita cali di tensione: il retroscena

Non si senta sazio, il Napoli, che è ancora a metà del suo percorso, deve affrontare il Barcellona e in campionato ha il dovere di provarci, per la Champions. "Guai mollare anche solo di un centimetro" è quanto detto da Gattuso ai suoi ragazzi, un retroscena raccontato dall'edizione odierna di Repubblica, un modo - quello dell'allenatore azzurro - per tenere altissima la concentrazione dei suoi, evitando possano esserci cali di concentrazione.