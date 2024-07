Gudmundsson-Inter: il processo per molestie sessuali blocca l’affare

Gudmundsson-Inter: il processo per molestie sessuali blocca l’affare con il Genoa. Questo è quanto scrive sull'islandese l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il primo motivo non è di natura tecnica, lì non ci sono dubbi: è il giocatore ritenuto perfetto dall’area sportiva per integrare le caratteristiche della rosa di Inzaghi. Ma c’è un aspetto giudiziario che riguarda l’islandese che va tenuto in considerazione.

Nel suo Paese Gudmundsson è stato assolto in primo grado dall’accusa di molestie sessuali la scorsa primavera. Ma la presunta vittima ha fatto ricorso contro la sentenza e dunque in autunno – data ancora da fissare, probabilmente novembre – ci sarà l’appello. Ed è chiaro che in una situazione simile diventa difficile per qualsiasi club affondare il colpo senza tutelarsi in qualche modo: chi può mettere sul piatto 30 milioni – che poi è la valutazione del Genoa – a fronte dello spauracchio di una possibile condanna?".